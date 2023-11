La guerra, gli sfollati di Capracotta, Agnone: ‘Oltre l’alba delle nebbie’, il libro di Ugo D’Onofrio al premio ‘Italo Calvino’

I tragici eventi mondiali della prima metà del Novecento attraverso la cronistoria degli sfollati di Capracotta e pagine intrecciate alle storie di amicizia e figure paesane che narrano i percorsi delle strade e dei monumenti di Agnone. Sono solo alcuni dei temi trattati nel libro ‘Oltre l’alba delle nebbie’ scritto dall’avvocato Ugo D’Onofrio, capracottese di nascita, ma agnonese d’adozione. Il volume partecipa al premio letterario di narrativa ‘Italo Calvino 2024‘.

“D’Onofrio si cimenta in una prosa attrattiva, perché immerge il lettore in un avvicendamento di fatti che ci vengono raccontati attraverso la psicologia di personaggi, autentici nel loro spessore psicologico e umano, nella lotta per la vita in un contesto storico drammatico, in cui dal più piccolo dei protagonisti a quelli più adulti e maturi emerge il senso di una comunità come inno alla vita per far fronte alle difficoltà e alle ingiustizie” scrive Ugo Rufino nella prefazione del volume.