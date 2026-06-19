Lite tra ubriachi: colpito alla testa muore dissanguato nel suo letto, la Polizia arresta un sessantaquattrenne

Omicidio volontario, sessantaquattrenne finisce dietro le sbarre. Nella giornata di ieri la Polizia della Questura pentra ha eseguito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Isernia, nei confronti di un 64enne ritenuto responsabile di omicidio volontario. I fatti si riferiscono a diversi mesi quando le Volanti e la Squadra Mobile intervenivano presso un’abitazione dove venne rinvenuto cadavere il proprietario.

La porta d’ingresso risultava scardinata. Secondo quanto emerso dalle indagini la vittima aveva avuto una discussione con l’arrestato, isernino, e successivamente uno scontro fisico culminato con un colpo mortale alla testa. Il ferito, che poi risultò completamente ubriaco, si distese sul proprio letto e morì poco dopo a causa dell’emorragia protattasi per tutta la notte. Il responsabile, l’indomani, confessò ad un agente di non ricordare bene quanto accaduto, perché completamente ubriaco, manifestando tuttavia il timore di essere stato l’autore del colpo mortale.

Le successive indagini condotte dagli uomini della Questura hanno permesso di rafforzare e confermare l’ipotesi investigativa, anche grazie agli accertamenti tecnici eseguiti dalla Polizia Scientifica di Napoli. Sulle ciabatte dell’indagato, infatti, vennero trovate tracce ematiche riconducibili al sangue della vittima. Il presunto omicida è dunque stato arrestato e associato alla casa circondariale di Isernia.