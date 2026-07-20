Locale caldaia in fiamme a Castelguidone, Vigili del fuoco in azione: donna ustionata agli arti superiori trasferita a Chieti dall’eliambulanza

Locale caldaia in fiamme in un’abitazione di contrada Scaraiazzo di Castelguidone. Sul posto ha operato una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. In un primo momento la centrale operativa ha richiesto una squadra a supporto dal comando provinciale di Isernia. Il personale operante è riuscito a domare il rogo e dunque non c’è stato più bisogno di rinforzi. Nell’incendio tuttavia una donna, proprietaria dell’abitazione, è rimasta ustionata ad un braccio e ad una mano. Sul posto si è portato un equipaggio dell’emergenza urgenza. I sanitari hanno richiesto l’invio dell’eliambulanza per l’immediato trasferimento della donna ustionata in ospedale a Chieti.

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