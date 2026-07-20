Dissesto nell’Alto Vastese, Menna attacca: «Abbiamo visto solo elicotteri e passerelle, ma i soldi per le frane non arrivano»

Caustico intervento del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, nel pomeriggio di oggi, a Castiglione Messer Marino, in occasione di un evento pubblico organizzato dalla Scuola dei piccoli Comuni.

Il tema era quello delle aree interne, dello spopolamento indotto da scelte miopi e deliberate della politica con le quali si continuano a tagliare i servizi essenziali al cittadino. E il presidente Menna ne ha approfittato per lanciare qualche esplicita frecciatina al centrodestra che governa, si fa per dire, la Regione Abruzzo e anche a Roma.

«In accordo con il qui presente senatore Michele Fina stiamo predisponendo una interrogazione parlamentare in merito alla situazione che riguarda il dissesto idrogeologico del comprensorio interno del Vastese. – ha spiegato Menna – La situazione è critica, dopo l’ondata di maltempo dei mesi scorsi, ma al di là di qualche elicottero che abbiamo visto atterrare in zona e le passerelle degli amministratori regionali, sinceramente si è visto ben poco. I soldi per la messa in sicurezza del territorio dell’Alto Vastese, sia pure promessi a più riprese, non sono ancora arrivati e senza stanziamento di fondi non si possono sistemare le strade».

Francesco Bottone