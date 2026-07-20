Ruba denaro dal registratore di cassa e fugge: bloccato dai Carabinieri e tratto in arresto

Proseguono le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nel territorio marsicano, volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Durante l’attuale periodo, sono in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Avezzano delle mirate attività…

Proseguono le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nel territorio marsicano, volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Durante l’attuale periodo, sono in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Avezzano delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla prevenzione e repressione degli illeciti in genere, con particolare attenzione ai reati predatori e contro il patrimonio che infondono sempre elevato allarmismo nella cittadinanza.

In tale contesto, nella mattinata del 20 luglio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Avezzano hanno proceduto all’arresto di un uomo resosi responsabile del reato di furto aggravato all’esercizio commerciale “Burger King” di Avezzano.

L’uomo, un italiano 37enne già noto alle Forze dell’Ordine, dopo aver forzato una porta antipanico del locale, si è impossessato di denaro contante, per l’ammontare di euro 650 contenuti nel registratore di cassa dell’esercizio commerciale, e generi alimentari, per poi tentare la fuga.

L’intera dinamica dei fatti non è tuttavia sfuggita ai Carabinieri, che già controllavano il soggetto in quanto sospettato di essere autore di altri furti in città. Pertanto all’uscita dell’esercizio commerciale l’uomo è stato subito bloccato dai militari, presenti all’esterno del locale.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato e, dopo le incombenze del caso, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Avezzano per essere trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.