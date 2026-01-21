Maltempo: qualche centimetro di neve nell’Alto Sannio, ma nessun problema di viabilità

SITUAZIONE: un minimo depressionario tra le due Isole maggiori e il Nord Africa continua a richiamare correnti di Scirocco, umide ed instabili, e causa oggi forte maltempo sulle estreme regioni meridionali e sulla Sardegna, mentre sul resto del Paese si prevedono solo deboli fenomeni al Nord-Ovest e lungo il versante adriatico. Fino alla prima parte della giornata di domani persisteranno precipitazioni abbondanti e diffuse sui versanti orientali delle due Isole Maggiori e della Calabria, con venti in rinforzo fino a tempesta, che causerà anche forti mareggiate sulle coste esposte. Dal pomeriggio di domani e per la giornata di giovedì, il maltempo si sposterà gradualmente verso Levante, andando ad interessare le regioni meridionali, con un progressivo miglioramento sulle regioni interessate dal forte maltempo.

Martedì 20 gennaio 2026

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti orientali.

Mari: molto mossi.

Mercoledì 21 gennaio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi.