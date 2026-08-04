Tornareccio Regina di Miele: vent’anni di storie, passioni e progetti attorno al mondo delle api

Vent'anni di Tornareccio Regina di Miele, una manifestazione che racconta e valorizza il legame profondo tra il borgo e il suo prodotto simbolo, diventando uno degli appuntamenti più attesi dedicati al miele in Abruzzo e non solo. Il…

Vent’anni di Tornareccio Regina di Miele, una manifestazione che racconta e valorizza il legame profondo tra il borgo e il suo prodotto simbolo, diventando uno degli appuntamenti più attesi dedicati al miele in Abruzzo e non solo. Il 26 e 27 settembre 2026 le vie del centro storico si riempiranno di dolcezza con la tradizionale mostra-mercato dedicata al miele e ai prodotti tipici locali, le degustazioni, gli itinerari enogastronomici, spettacoli, momenti di intrattenimento e appuntamenti pensati per far conoscere le eccellenze del territorio. Accanto all’area espositiva non mancheranno eventi culturali, incontri, laboratori, musica e attività dedicate a grandi e bambini, in un ricco programma che sarà presentato nelle prossime settimane.

“Siamo orgogliosi di celebrare il ventesimo anniversario di Regina di Miele – commenta il sindaco Nicola Iannone –. In questi vent’anni la manifestazione è diventata un punto di riferimento per il settore apistico e un’importante occasione di promozione turistica ed enogastronomica del nostro borgo. Questa edizione ha un significato speciale perché celebra vent’anni di impegno e collaborazione tra istituzioni, associazioni, volontari, produttori ed espositori che hanno contribuito alla crescita dell’evento e siamo certi che anche questa ventesima edizione saprà emozionare e confermare il valore di un’iniziativa che continua a crescere e a rappresentare con orgoglio il nostro territorio”.

Tornareccio è riconosciuto come uno dei principali centri italiani per la produzione del miele, con numerose varietà che spaziano dall’acacia al coriandolo, dal millefiori alla sulla, fino ad altre pregiate produzioni. Una ricchezza tramandata di generazione in generazione che ha contribuito a fare di Tornareccio la capitale abruzzese del miele e che ogni anno trova in Regina di Miele la sua più importante vetrina.

“Regina di Miele 2026 sarà ancora più ricca di emozioni – conclude Iannone – ci saranno tante grandi sorprese, appuntamenti speciali, momenti di intrattenimento e iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Insieme vivremo un’esperienza indimenticabile”.