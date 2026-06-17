Carta d’identità cartacea: cancellato lo stop del 3 agosto, il Consiglio dei Ministri proroga alla naturale scadenza

AGI - Chi possiede ancora la vecchia carta d'identità cartacea può tirare un sospiro di sollievo: non ci sarà bisogno di correre in Comune nei prossimi mesi per sostituirla. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di prolungare la vita del documento…

AGI – Chi possiede ancora la vecchia carta d’identità cartacea può tirare un sospiro di sollievo: non ci sarà bisogno di correre in Comune nei prossimi mesi per sostituirla. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di prolungare la vita del documento tradizionale, che rimarrà valido a tutti gli effetti fino al giorno della sua naturale scadenza, stampata sul documento stesso. Viene così cancellato il blocco definitivo che era stato inizialmente fissato per il 3 agosto 2026.

In precedenza, una direttiva del Ministero dell’Interno uscita a febbraio aveva stabilito che dopo quella data di agosto i vecchi modelli cartacei sarebbero andati fuori corso, obbligando milioni di cittadini a prenotare un appuntamento agli sportelli comunali per ottenere la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il recente provvedimento del Governo cancella questa scadenza ravvicinata per evitare il caos negli uffici pubblici e agevolare la vita dei cittadini.

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