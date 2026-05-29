Sulla costiera sorrentina il giorno più bello di Francesca Labanca e Alberto Biasella

Pronunceranno il fatidico “sì” oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 15, nello splendido scenario di Vico Equense, perla della costiera sorrentina. Francesca Labanca e Alberto Biasella convoleranno a nozze, circondati dall’affetto di familiari e amici, nella suggestiva chiesa…

Pronunceranno il fatidico “sì” oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 15, nello splendido scenario di Vico Equense, perla della costiera sorrentina. Francesca Labanca e Alberto Biasella convoleranno a nozze, circondati dall’affetto di familiari e amici, nella suggestiva chiesa dell’Annunziata.

Dopo la cerimonia, gli sposi accoglieranno gli invitati nello splendido Castello Giusso, dove proseguiranno i festeggiamenti di una giornata destinata a restare nel cuore di tutti.

L’Eco Online si unisce con affetto alla gioia degli sposi e, in particolare, abbraccia il direttore dell’edizione cartacea, il collega Vittorio Labanca, insieme a tutti i familiari, augurando a Francesca e Alberto una vita ricca di amore, serenità e felicità.