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venerdì 29 Maggio 2026
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Auguri

Sulla costiera sorrentina il giorno più bello di Francesca Labanca e Alberto Biasella

Pronunceranno il fatidico “sì” oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 15, nello splendido scenario di Vico Equense, perla della costiera sorrentina. Francesca Labanca e Alberto Biasella convoleranno a nozze, circondati dall’affetto di familiari e amici, nella suggestiva chiesa…

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Pronunceranno il fatidico “sì” oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 15, nello splendido scenario di Vico Equense, perla della costiera sorrentina. Francesca Labanca e Alberto Biasella convoleranno a nozze, circondati dall’affetto di familiari e amici, nella suggestiva chiesa dell’Annunziata.

Dopo la cerimonia, gli sposi accoglieranno gli invitati nello splendido Castello Giusso, dove proseguiranno i festeggiamenti di una giornata destinata a restare nel cuore di tutti.

L’Eco Online si unisce con affetto alla gioia degli sposi e, in particolare, abbraccia il direttore dell’edizione cartacea, il collega Vittorio Labanca, insieme a tutti i familiari, augurando a Francesca e Alberto una vita ricca di amore, serenità e felicità.

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