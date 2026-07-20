Biciclette e attrezzi da lavoro di dubbia provenienza, cinquantenne denunciato per ricettazione

Un controllo di routine si è trasformato in un accertamento di rilievo per i Carabinieri del Nucleo Operativo - Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara. Nei giorni scorsi, al termine delle verifiche svolte, i militari hanno denunciato in…

Un controllo di routine si è trasformato in un accertamento di rilievo per i Carabinieri del Nucleo Operativo – Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara. Nei giorni scorsi, al termine delle verifiche svolte, i militari hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano, 50enne, ritenuto responsabile di ricettazione.

L’episodio nasce quando una pattuglia della Sezione Radiomobile nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno fermato un uomo in Via Tavo, davanti la propria abitazione. I militari insospettiti dall’atteggiamento nervoso, del 50enne, hanno deciso di eseguire un controllo nell’abitazione dove sono state rinvenute di diverse biciclette, attrezzi vari da lavoro, dal valore di gran lunga superiore al tenore di vita dell’uomo che, peraltro, non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile in ordine al possesso di tanto materiale, che è stato posto sotto sequestro.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori condotte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio pescarese, con particolare attenzione ai controlli su strada e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Sono attualmente in corso accertamenti finalizzati all’individuazione dei legittimi proprietari. Le biciclette, il materiale rinvenuto sono custoditi presso gli uffici del N.O.R. della Compagnia di Pescara, siti in via Lago di Borgiano, dove potrà essere visionato tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 13, al fine di consentire il riconoscimento da parte degli aventi diritto.