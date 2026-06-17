Edificio scolastico distrutto dalle fiamme: Vigili del fuoco impegnati per ore a Casacalenda, sul posto anche i Carabinieri

https://youtu.be/m2AM11M14cc Intorno alle ore due della notte, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti a Casacalenda, in Corso De Gasperi, a seguito di un incendio che ha interessato il plesso scolastico comunale. Le fiamme hanno…

Intorno alle ore due della notte, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti a Casacalenda, in Corso De Gasperi, a seguito di un incendio che ha interessato il plesso scolastico comunale.

Le fiamme hanno coinvolto gran parte della struttura, interessando in particolare la copertura in legno dell’edificio. Considerata la complessità dell’intervento e la necessità di contenere rapidamente il propagarsi dell’incendio, anche in ragione delle alte fiamme sviluppatesi e della presenza di edifici nelle immediate vicinanze, si è reso necessario l’impiego di quattro squadre con due autopompe serbatoio (APS), un’autobotte (ABP) e un’autoscala (AS), provenienti dai distaccamenti di Santa Croce di Magliano e di Termoli e dalla sede centrale di Campobasso, per complessive tredici unità.

Per le attività di spegnimento è stato necessario ricorrere anche all’impiego di schiuma antincendio. Le operazioni, tutt’ora in corso, si stanno protraendo al fine di assicurare la completa estinzione dei focolai, e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto presenti i Carabinieri della Compagnia di Larino per gli adempimenti di competenza.