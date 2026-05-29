Diciotto candeline per Miriana Sciartilli di Castiglione, auguri speciali dagli zii Antonietta e Fernando

Una giornata speciale da ricordare per la splendida Miriana Sciartilli, che oggi, venerdì 29 maggio, festeggia il traguardo dei suoi 18 anni. Un compleanno importante, simbolo di nuove emozioni, sogni e bellissimi traguardi da raggiungere.
A stringersi con affetto attorno a Miriana in questo giorno di festa sono gli zii Fernando, Antonietta e tutta la famiglia, che le dedicano i più sinceri auguri di felicità, serenità e soddisfazioni per il futuro.
Agli auguri si unisce con grande piacere anche la redazione de L’Eco online, augurando a Miriana di vivere una vita ricca di gioie, sorrisi e successi.